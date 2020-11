Mit Schwung war der DAX heute in die Woche gestartet, was nicht zuletzt an den guten Nachrichten bei der Corona-Impfstoffentwicklung herrührte. Nachdem zuvor Biontech und Pfizer sowie Moderna von ermutigenden Fortschritten berichtet hatten, meldete nun auch AstraZeneca gute Neuigkeiten. Im Handelsverlauf gab er die Gewinne aber weitgehend wieder ab und steht aktuell 52 Punkte bzw. 0,39 % höher bei 13.189 Punkten.In New York eröffnet die Wall Street ebenfalls freundlich. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewinnt aktuell 149 Punkte bzw. 0,51 % auf 29.412 Punkte. Der marktbreitere S&P 500 - Index gewinnt parallel 20,7 Punkte bzw. 0,58 % auf 3.567,7 Punkte. In dieser Woche steht in den USA am Donnerstag "Thanksgiving' an, und der "Black Friday' ist dann der Start ins Weihnachtsgeschäft.

