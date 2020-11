Im freundlichen Marktumfeld hat die Symrise-Aktie am Montag zu den schwächsten Werten an der deutschen Börse gezählt. Auch die Meldung über einen Zukauf am späten Nachmittag konnte dem Kurs zunächst keine Impulse verleihen. Seinen Wachstumskurs setzt der Aroma- und Duftstoffspezialist damit aber fort. DER AKTIONÄR verrät die Details.Symrise hat das Duftstoffgeschäft es US-Konzerns Sensient erworben. 2019 hatte die Sparte einen Umsatz von rund 77 Millionen Euro gemacht. Bei Symrise soll damit vor ...

