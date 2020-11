Nach der sensationellen Performance von Tesla gibt es inzwischen auch weitere Unternehmen und Aktien, die in die Fussstapfen des Platzhirsches treten wollen. Elektromobilität ist auf den Sprung in den Massenmarkt und rechnet sich immer mehr. Natürlich ist da auch viel Hype dabei und einige Unternehmen werden pleite gehen, aber wegen der großen Marktgrösse bestehen auch Chancen. Im folgenden Video werden 10 Elektroauto Aktien kurz vorgestellt, denn es gibt mehr als Tesla und Byd. Einige dieser Aktien sind auch in meinen Wikifolios enthalten. ...

