(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.11.2020 - Technologiewerte zeigen sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Der TecDAX liegt unter Druck, an der Wall Street geht es hingegen aufwärts. Hier Klettern die Papiere von Tesla um mehr als fünf Prozent. Der DAX verbessert sich am Nachmittag um 0,4 Prozent auf 13.193 Punkte, gestützt von Deutsche Bank, Siemens und BASF. Auf der Verliererseite stehen Delivery ...

Den vollständigen Artikel lesen ...