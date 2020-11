London (ots/PRNewswire) - Mphasis (http://www.mphasis.com/), (BSE: 526299) und (NSE: MPHASIS), ein Anbieter von Informationstechnologie (IT)-Lösungen, der sich auf Cloud (https://www.mphasis.com/home/services/digital/innovation/cloud-at-the-heart.html)- und kognitive (https://www.mphasis.com/home/services/cognitive.html) Dienste spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von Datalytyx (https://www.datalytyx.com/), einem führenden Datentechnik- und Beratungsunternehmen der nächsten Generation, bekannt. Datalytyx mit Hauptsitz in London, Großbritannien, bietet Kunden weltweit Lösungen der nächsten Generation für Data Engineering, Data Ops und Master Data Management in Snowflake- und Talend-Umgebungen. Als erster Snowflake Rockies Partner in Großbritannien, als Snowflake Select Solutions Partner und als Platinum VAR Partner von Talend bietet Datalytyx Dienstleistungen für moderne Datenprojekte an, die schnellere und genauere Analysen und künstliche Intelligenz (KI) ermöglichen.Seit seiner Gründung unterstützt Datalytyx moderne Datenprojekte durch die Bereitstellung einer verwalteten Datenplattform für Analytik und maschinelles Lernen unter Verwendung erstklassiger Datenwerkzeuge. Das Unternehmen integriert Kundenumgebungen mit Plattformen seiner Partner - Talend und Snowflake - und schafft so eine einzige integrierte Plattform für Daten und KI. Durch seine besten und begabtesten Talente (darunter Ingenieure, Wissenschaftler und Analysten) und seine Datenexpertise hat Datalytyx die digitale Transformation für seine Kunden vorangetrieben."Jedes Unternehmen benötigt die Fähigkeit, Rohdaten in verwertbare Informationen in großem Maßstab umzuwandeln, die aktuelle weltweite Krise hat diesen Bedarf nur noch beschleunigt. Daten und Analysen in Verbindung mit künstlicher Intelligenz werden weiterhin eine dominierende Rolle bei der Vorhersage, Vorbereitung und Reaktion auf die sich ändernden Bedürfnisse des Unternehmens spielen", sagte Nitin Rakesh, CEO und Executive Director von Mphasis. "Zusammen mit Datalytyx und seinen hochqualifizierten Datenexperten glauben wir, dass Mphasis hervorragend positioniert ist, um die Transformationsprojekte unserer weltweiten Kunden weiter voranzutreiben. Diese Übernahme wird nicht nur unsere Datenstrategie der nächsten Generation stärken, sondern auch einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zum Aufbau von Fähigkeiten darstellen, die für die digitalen Prioritäten unserer Kunden relevant sind.""Wir freuen uns, Teil der Mphasis-Familie zu sein, und sind fest davon überzeugt, dass die kollektive Vision und die Fähigkeiten ein starkes Fundament für die Zukunft legen werden. Unser kombiniertes Fachwissen wird für die Datenstrategie der nächsten Generation von Mphasis von zentraler Bedeutung sein und die digitale Transformation unserer Kunden auf den globalen Märkten weiter vorantreiben", sagte John Webb, Mitbegründer von Datalytyx."Datalytyx spielte eine entscheidende Rolle, als Snowflake in Europa im Februar 2017 eröffnete, und sie haben uns während dieser Hyper-Wachstumsphase weiterhin investiert und unterstützt. Von Beginn an hat Datalytyx uns bei Datenmodernisierungsprojekten unterstützt, indem es eine verwaltete Datenplattform für Analytik und maschinelles Lernen zur Verfügung gestellt und eine einzige integrierte Plattform für Daten und KI geschaffen hat. Wir freuen uns über die Übernahme von Datalytyx durch Mphasis und sehen sie als strategisch wichtig an, um in diesem Bereich zu einem weltweit führenden Unternehemen zu werden. Die Fundamente wurden festgelegt, die uns allen eine großzügige Plattform und enorme Möglichkeiten bieten", sagte Tim Alexander, Direktor der Allianzen EMEA, Snowflake."Seit der Zusammenarbeit mit dem Datalytyx-Team unterstützt das Unternehmen moderne Datenprojekte mit Talend an vorderster Front, indem es eine verwaltete Datenplattform für Analytik und maschinelles Lernen bereitstellt und erstklassige Datentools einsetztt, die eine einzige integrierte Plattform für Daten und KI schaffen. Datalytyx war maßgeblich an der Abstimmung mit den Kunden, Vertriebsteams und Technologiepartnern von Talend beteiligt, um moderne Datensätze zur Verfügung zu stellen und die Probleme, mit denen die Probleme von Unternehmen mit einem modernen Ansatz für fortschrittliche Analysen angegangen werden können.. Wir begrüßen die Übernahme von Datalytyx durch Mphasis als einen großartigen Schritt, um sowohl die Fähigkeiten als auch die Kapazität zu verbessern, um sie zu einem weltweit führenden Unternehmen auf diesem Bereich zu werden", sagte Rolf Heimes, Leiter der globalen Geschäftsentwicklung von Talend.Safe Harbor:Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, über unsere zukünftigen Wachstumsaussichten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Fluktuationen bei unseren Erträgen, Einnahmen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu verwalten, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Operationen zu verwalten, die verringerte Nachfrage nach Technologie in unseren Hauptschwerpunktbereichen, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, gesetzliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder der Übernahme von Unternehmen sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die sich auf unser Geschäft und unsere Branche auswirken. Wir können von Zeit zu Zeit zusätzliche schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.Informationen zu MphasisMphasis (https://www.mphasis.com/) (BSE:526299; NSE:MPHASIS), wendet Technologie der nächsten Generation an, um Unternehmen bei der globalen Transformation zu unterstützen. Die Kundenorientiertheit ist für Mphasis grundlegend und spiegelt sich im Front2Back (https://www.mphasis.com/home/our-approach.html) Transformationsansatz von Mphasis wieder. Front2Back nutzt die exponentielle Leistung von Cloud und kognitiven Fähigkeiten, um Kunden und deren Endkunden hyper-personalisierte (C = X2C2 TM (https://www.mphasis.com/home/our-approach.html) = 1) digitale Erfahrungen zu bieten. Der Service-Transformations-Ansatz von Mphasis trägt dazu bei, "den Kern zu verkleinern", und zwar durch die Anwendung digitaler Technologien in bestehenden Strukturen innerhalb eines Unternehmens, so dass Unternehmen in einer sich wandelnden Welt an der Spitze bleiben können. Die wichtigsten Referenzarchitekturen und -anwendungen von Mphasis, Schnelligkeit und Innovation mit Fachkompetenz und Spezialisierung sind der Schlüssel zum Aufbau starker Beziehungen zu den Großkunden. Klicken Sie hier (http://www.mphasis.com/) um mehr zu erfahren.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1230167/Mphasis_Logo.jpgPressekontakt:Mphasis UnternehmenskommunikationDeepa Nagarajdeepa.nagaraj@mphasis.com+ 1 (646) 424-5160 |+91 9845 256 283Sumana BhatSumana.bhat@mphasis.com+91 9902 980 980Original-Content von: Mphasis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144544/4771858