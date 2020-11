Mit einer Performance von rund 180 % zählt die Aktie der JinkoSolar Holdings (ISIN: US47759T1007; WKN: A0Q87R) an der Wall Street aktuell zu den High-Flyern im Bereich der erneuerbaren Energien. Für den rasanten Kursanstieg des chinesischen Solarmodule-Herstellers gibt es mehrere Gründe. Zum einen haben die Analysten ihre Gewinnerwartungen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 in den vergangenen Monaten permanent nach oben geschraubt. Zum anderen sind die Investoren davon begeistert, dass die größte operative Tochtergesellschaft JinkoSolar Co., Ltd. ("Jiangxi Jinko") kurz davorsteht, reichlich neue Mittel direkt an der Börse Shanghai einzusammeln.Am 29.10.2020 gab das an der New York Stock Exchange notierte Unternehmen den Abschluss einer Eigenfinanzierung des Tochterunternehmens Jiangxi Jinko im Volumen von 3,1 Milliarden CNY (rund 458 Mio. USD) bekannt. Diese Kapitalmaßnahme wurde vor dem Hintergrund getätigt, den Börsengang der Tochter am Sci-Tech Innovation Board der Börse Shanghais zu qualifizieren. Langfristig plant JinkoSolar-CEO Kangping Chen, zusätzliches Kapital für die kontinuierliche Expansion dieser Geschäftssparte einzusammeln.

