Analysten der Citibank weisen darauf hin, dass die Stimmung im Pfund Sterling durch die Kombination der jüngsten (positiven) britischen COVID-Entwicklungen, eines möglichen Brexit-Deals in dieser Woche (oder in der nächsten) und einem weniger negativen Zinsimpuls durch die Bank of England zusammen mit mehr fiskalischen Anreizen durch die britische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...