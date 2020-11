DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kredithändler befürchten schwere Belastung für das Bankensystem

Eine Welle an aufgeschobenen Insolvenzen kleiner und mittlerer Unternehmen und zu erwartende Pleiten von Soloselbständigen könnten zur großen Belastung für Staat und Gesellschaft werden - und zudem das gesamte Bankensystem schwer belasten. Davor warnt die Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS), die nach eigenen Angaben 30 im Kredithandel tätige Mitgliedsunternehmen vertritt.

DIW mahnt für Bund-Länder-Gipfel konsequentes Handeln an

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs zu konsequenten Maßnahmen bei ihrem Spitzentreffen zu Corona-Maßnahmen gedrängt. "Zu zögerliche Maßnahmen würden noch mehr Schaden für die Wirtschaft bedeuten", warnte Institutspräsident Marcel Fratzscher.

Grüne lehnen Staatshilfen für Regionalflughäfen ab

Die Grünen haben scharfe Kritik an der geplanten Milliardenhilfe des Bundes für die Luftfahrtbranche geübt, von der insbesondere Regionalflughäfen profitieren sollen. "Das ist ein unverantwortlicher Umgang mit Steuergeld und befeuert die Klimakrise", erklärten der Fraktionssprecher für Haushaltspolitik, Sven-Christian Kindler, und die Sprecherin für Stadtentwicklung, Daniela Wagner.

Thüringer Landkreis schließt Kitas und Schulen

Der thüringische Landkreis Hildburghausen schließt ab Mittwoch bis auf weiteres alle Kitas und Schulen. Wie das Landesbildungsministerium am Montagabend in Erfurt mitteilte, erfolgte die Entscheidung in enger Abstimmung mit der Landesregierung. Die Behörden reagieren damit auf den drastischen Anstieg der Infektionszahlen in dem Landkreis.

Unions-Fraktionsvize Nüßlein will zu Weihnachten Regeln aussetzen

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein (CSU), hat vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder über die Corona-Maßnahmen eine Aussetzung von Regeln über Weihnachten verlangt. "Es bietet sich an, zu Weihnachten Kontaktverbote aufzuheben und Familientreffen in die Verantwortung der Menschen zu legen", erklärte er. "Eine Kontrolle kommt aus unserer Sicht in dieser Zeit ohnehin nicht in Frage."

CDU/CSU-Gruppe kritisiert Pläne für schärfere Euro-Abgasnorm 7

Die Pläne der EU-Kommission für eine schärfere Euro-Abgasnorm 7 ab 2025 stoßen auf Widerstand der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament. In einem Brief an Kommissionschefin Ursula von der Leyen warnen die konservativen EU-Abgeordneten vor dem Wegfall von bis 400.000 Arbeitsplätzen allein in der deutschen Autoindustrie.

BDI fordert bei neuer Frauenquote weitestmögliche Übergangsfristen

Die deutsche Industrie fordert von der Bundesregierung Übergangsfristen bei der geplanten Einführung der Frauenquote in Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen.

Mecklenburg-Vorpommerns früherer Regierungschef Ringstorff gestorben

Mecklenburg-Vorpommerns früherer Regierungschef Harald Ringstorff (SPD) ist tot. Der SPD-Politiker starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 81 Jahren, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag unter Berufung auf seine Ehefrau mitteilte.

GdW: Corona stellt soziale Stabilität von Wohnvierteln auf die Probe

Die deutsche Wohnungswirtschaft warnt vor einer Verschärfung der sozialen Probleme durch die Corona-Pandemie. Eine Umfrage unter ihren Mitgliedern habe ergeben, dass deutlich mehr finanzielle und personelle Unterstützung für die Quartiersentwicklung vor Ort notwendig sei, um den sozialen Frieden in Deutschland langfristig zu wahren.

EU-Parlament ungeduldig wegen fehlender Einigung mit Groß

Im EU-Parlament macht sich wegen der weiterhin ausbleibenden Einigung auf ein Handelsabkommen mit Großbritannien Ungeduld breit. "Es ist schon fünf nach zwölf. Wir brauchen einen Text", erklärte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), am Montag auf Twitter. "Andernfalls wird die Ratifizierung und demokratische Kontrolle durch das EU-Parlament eine Farce".

EU-Kommissarin: Wiederaufbaufonds löst bereits Ökostrom-Investitionen aus

Obwohl die Blockade um den EU-Wiederaufbaufonds noch immer nicht überwunden ist, haben die zugesagten Corona-Hilfen offenbar bereits einen Effekt auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien. 37 Prozent der Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität - dem Herzstück des Fonds zur Überwindung der Covid-19-Krise - sollen in den ökologischen Wandel fließen, sagte EU-Energiekommissarin Kadri Simson anlässlich der digitalen Konferenz zum Strategieplan für Energietechnologie (SET-Plan-Konferenz) 2020.

EZB/Schnabel: Besicherter Geldmarkt braucht ausreichend Sicherheiten

Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel genau darauf, dass die auf dem besicherten Geldmarkt tätigen Akteure über genug Wertpapiere als Sicherheit verfügen. "Die Verfügbarkeit von Sicherheiten auf den besicherten Märkten wird für das Funktionieren der Märkte entscheidend sein, vor allem vor dem Hintergrund der anhaltenden Zentralbankkäufe", sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext bei einer Geldmarktkonferenz der EZB.

EZB: Arbeitsgruppe "Risikofreie Zinsen" konsultiert zu Alternativzins

Die Arbeitsgruppe "Risikofreie Zinsen" hat Konsultationen zu Alternativzinsen (Fall Back Rates) für den Euribor eingeleitet, die auf dem neuen besicherten Kurzfristzins ESTR beruhen sollen. Wie die Europäischen Zentralbank (EZB) mitteilte, bei der das Sekretariat der Arbeitsgruppe angesiedelt ist, können Banken, andere Finanzinstitute, Unternehmen, Verbände und Verbraucherorganisationen ihre Meinung zu zwei Typen von Alternativsätzen äußern.

EZB: QE-Anleihebestände steigen in Vorwoche etwas stärker

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP halten, hat sich in der Woche zum 20. November 2020 etwas stärker als zuvor erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 31,742 Milliarden Euro auf 3.575,941 (Vorwoche: 3.544,199) Milliarden zu.

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy wegen Bestechung vor Gericht

Zum ersten Mal im Frankreich der Nachkriegszeit steht ein früherer Staatschef persönlich vor Gericht: Ex-Präsident Nicolas Sarkozy muss sich seit Montag in Paris wegen des Verdachts der Bestechung und der illegalen Einflussnahme auf die Justiz verantworten. Dem 65-Jährigen drohen zehn Jahre Haft und eine Geldbuße in Höhe von rund 1 Million Euro. Er selbst bestreitet die Vorwürfe und hält den Prozess für einen "Skandal".

UNO: Neuer weltweiter Treibhausgas-Rekord trotz Corona-Maßnahmen

Die Treibhausgase in der Atmosphäre haben nach UN-Angaben trotz der weltweiten Corona-Maßnahmen einen neuen Rekordwert erreicht. Die Konzentration der Treibhausgase sei im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in Genf. Trotz der weltweiten Beschränkungen beispielsweise für die Industrie wegen der Corona-Pandemie habe die Konzentration auch in diesem Jahr weiter zugelegt.

Weißes Haus erwägt neue Maßnahmen gegen Peking - Kreise

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt nach Angaben aus informierten Kreisen neue harte Maßnahmen gegen China, auch wenn sich die Amtszeit des Präsidenten zu Ende neigt. Die ehrgeizigste Anstrengung würde ein informelles Bündnis westlicher Nationen schaffen, um gemeinsam zurückzuschlagen, wenn China seine Handelsmacht politisch ausnutzt, sagten US-Beamte.

Markit: US-Wirtschaft gewinnt im November an Stärke

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im November beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 57,9 von 56,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Antony Blinken soll US-Außenminister werden - John Kerry Klimaschutz-Beauftragter

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den erfahrenen Diplomaten Antony Blinken zum Außenminister und den früheren Außenminister John Kerry zu seinem Klima-Beauftragten machen. Das teilte Bidens Übergangsteam am Montag mit. Mit Alejandro Mayorkas soll zudem künftig erstmals ein Hispano-Amerikaner das Heimatschutzministerium leiten, das unter anderem für Einwanderung zuständig ist.

