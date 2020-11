Siemens und die Deutsche Bahn entwickeln einen Wasserstoffzug. Der Mireo Plus H soll 600 Kilometer Reichweite haben und genauso schnell betankt werden können wie ein Dieseltriebzug. Bis 2050 will die Deutsche Bahn (DB) klimaneutral sein. Um auf den rund 13.000 Kilometern Schiene ohne Oberleitung die dort fahrenden 1.300 Dieseltriebzüge zu ersetzen, testet die DB jetzt den Einsatz von Zügen mit Wasserstoff-Antrieb. Im Rahmen des Projekts H2 goes Rail arbeitet die DB mit Siemens Mobility zusammen. Siemens entwickelt dazu einen Wasserstoffzug auf Basis des Regionaltriebzugs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...