Nach der fulimnanten Vorwoche zählt Tesla auch am Montag zu den Top-Gewinnern an der Börse. Die Aktie legt erneut rund sechs Prozent zu und profitiert von einer bullishen Wedbush-Studie. Die Investmentfirma hob das Kursziel deutlich an. Im besten Fall könnte sich die Aktie zudem mehr als verdoppeln.Im Bull-Case-Szenario sieht Wedbush-Analyst Daniel Ives das Kursziel bei 1.000 Dollar. Auf sein "normales" Szenario sieht deutlich höhere Kurse für Tesla vor. 560 Dollar lautet sein aktuelles Kursziel. ...

