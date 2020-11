FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 110 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller sollte im Zuge einer Erholung der weltweiten Autonachfrage - auch wenn diese regional unterschiedlich und in Teilen eher schleppend verlaufen du?rfte - von seiner breiten globalen Aufstellung sowie der soliden Bilanzstruktur profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erwartet Punzet positive Impulse in den kommenden Quartalen durch die eingeleiteten Strukturmaßnahmen sowie die geplante Abspaltung der Antriebssparte./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 16:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 16:17 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

