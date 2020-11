23.11.2020 - Auf Grundlage der am 12. November 2020 veröffentlichten Zahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahrs 2020 sowie aktuellen Informationen zum Geschäftsverlauf im vierten Quartal hat der Vorstand der Sixt SE (ISIN: DE0007231326) heute eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 verabschiedet. Zuvor hatte die Sixt SE am 4. August 2020 die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen und aufgrund der stark erhöhten Unsicherheiten über das Ausmaß der Beeinträchtigungen in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie von der Veröffentlichung einer neuen Prognose abgesehen. ...

