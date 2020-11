Was vor einer Woche als Gerücht durch das Netz geisterte, scheint jetzt gesicherte Erkenntnis zu sein. Samsung stellt die Phablet-Serie unter dem Namen Galaxy Note ein. S-Pens sollen dafür künftig mehr Geräte unterstützen. Die Galaxy-Note-Reihe ist mit dem Note 20 am Ende angekommen. Das will das südkoreanische Online-Magazin Ajunews vom Smartphone-Hersteller bestätigt bekommen haben. Einigermaßen zuverlässige Hinweise hatte es immerhin zuvor schon gegeben. Zwei bekannten Leakern war aufgefallen, dass es seitens Samsung keinerlei Kommunikation zum kommenden Note 21 gab. Das wurde als äußerst ungewöhnlicher Vorgang...

