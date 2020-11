Der chinesische E-Fahrzeugproduzent NIO konnte im dritten Quartal 2020 mit seinen Zahlen mehr als überzeugen. In der Folge überschlagen sich die Analysten geradezu mit positiven Einschätzungen.? NIO überzeugt mit Quartalsbilanz? Starkes Auslieferungsplus? Analysten heben Kursziele kräftig anIn den letzten Jahren hat die E-Autobranche kräftig an Schwung gewonnen, denn das Thema Umweltschutz gewinnt immer mehr an Bedeutung. So gab es bereits Berichte, wonach China ab 2035 womöglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...