Nachdem in der letzten Woche gleich mehrere anerkannte Börsen-Analysten verlauteten, der Bullenmarkt werde sich weiter fortsetzen, holte sie Starinvestor Jim Cramer in seiner Sendung "Mad Money" kurzerhand auf den Boden der Tatsachen zurück. Seiner Meinung nach gibt es aktuell zu viele Bullen am Markt.? Dow Jones mit neuem Rekordhoch? Analysten sagen Fortbestehen des Bullenmarkts voraus? Cramer betont den Ernst der aktuellen LageSchaut man sich die aktuelle Entwicklung an den Aktienmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...