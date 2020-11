Mit Auricon in Berlin konnte Weiss Klimatech-nik einen neuen Vertriebspartner gewinnen. In guter Zusammenarbeit bietet das Unterneh-men nun das Anlagen- und Geräteportfolio von Weiss Klimatechnik mit zugehörigen Services aus einer Hand an. Dazu zählen Kälte- und Klimatechnik, insbesondere für die Bereiche Reinraum, Messraum, Prozessklima, Hygieneklima-Lösungen und IT-Klimalö-sungen. Diese Geräte und Anlagen bewähren sich überall, wo Menschen und Prozesse konstante Klima- und Hygiene-Bedingungen erfordern. Die erweiterte Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...