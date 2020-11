DGAP-News: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Brockhaus Capital Management AG: Trotz Corona stabile Marge über 20% bei deutlich wachsendem Auftragseingang



24.11.2020

BCM AG (Neunmonatsbericht): Trotz Corona stabile Marge über 20% bei deutlich wachsendem Auftragseingang

- BCM-Gruppe erzielt in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 Umsatzerlöse in Höhe von € 33,9 Mio.; Rückgang von -16% gegenüber (pro-forma) Vorjahreszeitraum

- Bereinigte EBITDA-Marge wie bereits in H1 2020 stabil über 20%

- Deutlicher Anstieg des gruppenweiten Auftragseingangs in Q3 2020 um +24% gegenüber Q2 2020

- Kapitalerhöhung aus dem Börsengang steht voll für Akquisitionen zur Verfügung; liquide Mittel von insgesamt € 122 Mio.

Frankfurt am Main, 24. November 2020. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM"), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie-Champions im deutschen Mittelstand, veröffentlicht ihre Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2020.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 hat die BCM-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von € 33,9 Mio. erzielt. Dies entspricht einem Rückgang von -16% verglichen mit dem pro-forma Vorjahreszeitraum 9M 2019. Ursächlich dafür waren die COVID-19 bedingten rückläufigen Umsatzerlöse des Segments Security Technologies. Im Segment Environmental Technologies hingegen hat die BCM-Gruppe die Umsatzerlöse weiterhin signifikant gesteigert. Aufgrund der geringeren absoluten Größe im Vergleich zu dem Segment Security Technologies, konnte dessen Geschäftsrückgang jedoch nicht vollständig kompensiert werden. Auf non-pro-forma Basis, also unter Einbeziehung des anorganischen Wachstums durch Akquisitionen, beträgt das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum +290,4%. Mit einem bereinigten EBITDA in Höhe von € 7,0 Mio. hat BCM darüber hinaus die Marge, wie bereits in H1 2020, konstant über 20% gehalten. Darüber hinaus stieg der Auftragseingang der BCM-Gruppe im dritten Quartal deutlich um +24% gegenüber Q2 2020.

Zum Berichtsstichtag betrugen die liquiden Mittel rund € 122 Mio. Auf dieser Basis sieht sich die BCM-Gruppe gut gerüstet, um auf attraktive Akquisitionssituationen flexibel reagieren zu können.

Umsatzerlöse im Segment Environmental Technologies wachsen um +17%; weiterhin starke Nachfrage mit massivem Anstieg des Auftragseingangs gegenüber 9M 2019

In dem Segment Environmental Technologies - bestehend aus Palas - nahmen die Umsatzerlöse in 9M 2020 trotz der COVID-19-Pandemie um +17,3% zu. Nachdem das erste Quartal, insbesondere aufgrund genereller Umsatzschwankungen zwischen den Quartalen sowie erster Lockdown-Auswirkungen, vergleichsweise schwach war, zog die Kundennachfrage im zweiten und dritten Quartal deutlich an. Die COVID-19-Pandemie hat Aerosole (Partikel in Luft) in das Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt und Palas konnte sich mit ihrer Messtechnologie erfolgreich als Technologieführer positionieren. Die Prüfstände zur Effektivitätsprüfung von Atemschutzmasken verkauften sich weiterhin besonders gut. Weitere Produkte rund um die Aerosolmessung, etwa in Innenräumen oder der Atemluft, folgten bzw. folgen. Der Auftragseingang lag im Berichtszeitraum massiv über dem Vorjahreszeitraum 9M 2019.

Am 27. August 2020 reichte Palas darüber hinaus beim Europäischen Patentamt ein Patent für ein Messgerät zum sofortigen Nachweis der Partikelanzahl und -größe in ausgeatmeter Luft ein. Das von Palas entwickelte universell einsetzbare Messgerät kann Partikel in der ausgeatmeten Luft mit hochgenauer Größenauflösung unmittelbar identifizieren und könnte so helfen, bei Menschen eine Infektiosität zu erkennen. Dies könnte insbesondere während der aktuellen COVID-19-Pandemie zu deren Eindämmung beitragen. Die Patentanmeldung ist noch nicht offengelegt. Eine solche wird generell 18 Monate ab dem Anmeldetag veröffentlicht und erst danach stehen der Anmelderin Rechte aus der Patentanmeldung zu.

Signifikant steigende Auftragseingänge im Segment Security Technologies, trotz COVID-19 bedingter Projektverschiebungen

Das Segment Security Technologies verzeichnete in 9M 2020 einen Rückgang der Umsatzerlöse um

-25,1%. Nachdem die Umsatzerlöse im ersten Quartal substanziell über denen des Vorjahreszeitraums lagen, trübte sich die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal deutlich ein, was sich umsatzseitig auch im dritten Quartal fortgesetzt hat. Wichtige Projekte verzögerten sich aufgrund der weltweiten Lockdown-Maßnahmen sowie aufgrund von Reise- und Kontaktbeschränkungen. Verstärkt wurde dieser Effekt im dritten Quartal 2020 durch den Vergleich zum sehr erfolgreichen Q3 2019, welches das mit Abstand umsatzstärkste Quartal des vergangenen Geschäftsjahres und der Unternehmenshistorie markiert hatte. Hinsichtlich des Auftragseingangs verzeichnete das dritte Quartal 2020 mit einem signifikanten Anstieg jedoch eine deutliche Erholung verglichen mit Q2 2020.

Wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 13. November 2020 bekanntgegeben, geht die BCM-Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 von einem Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich gegenüber den (pro-forma) Umsatzerlösen von € 54,3 Mio. des Vorjahres 2019 aus. Aufgrund der "mission critical"-Natur ihrer Technologien erwartet die BCM-Gruppe jedoch deutliche Aufholeffekte im Folgejahr 2021, vorbehaltlich der weiterhin bestehenden Unsicherheiten im Hinblick auf den Verlauf, die Dauer sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die weltweite wirtschaftliche Entwicklung.

