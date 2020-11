Die Neobank N26 stellt heute ein neues günstigeres Kontomodell namens N26 Smart vor, mit dem der Anteil an zahlenden Kunden erhöht werden soll. Wer damit angesprochen wird und was die Bank sonst noch plant. Die Berliner Digitalbank N26 hat mit dem Premiumkonto N26 Smart ein neues Kontomodell angekündigt, das mit 4,90 Euro im Monat die Brücke zwischen den Gratiskonten und den teureren Kontomodellen ab 9,90 Euro im Monat (N26 You) schlagen soll. "Mit dem neuen Smart-Kontomodell wollen wir eine neue Zielgruppe erreichen. Es gibt viele Kunden, die es von ihrer Bank gewohnt sind, monatlich für ein Konto...

Den vollständigen Artikel lesen ...