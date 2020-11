DJ MÄRKTE ASIEN/Impfstoff-Hoffnung und Beginn der Amtsübergabe an Biden stützt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien auch am Dienstag überwiegend mit Aufschlägen. Weiterhin sorgt die Hoffnung auf bald verfügbare Impfstoffe gegen das Corona-Virus für Rückenwind. Zudem stützt, dass US-Präsident Donald Trump den Weg für die Übergabe der Amtsgeschäfte an den Wahlsieger Joe Biden frei gemacht hat.

Die US-Behörde General Services Administration (GSA) solle "tun, was getan werden muss", um Bidens Übergangsteam zu unterstützen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Joe Biden will indessen die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen zur neuen Finanzministerin machen.

In Tokio klettert der Nikkei-Index nach einem feiertagsbedingten langen Wochenende um 2,5 Prozent nach oben auf 26.159 Punkte. Fester zeigen sich vor allem zyklische Werte. So steigen Nippon Steel um 4,9 Prozent, für das Finanzunternehmen Orix geht es um 4,1 Prozent aufwärts und Marubeni rücken 4,7 Prozent vor. In Südkorea gewinnt der Kospi 0,4 Prozent auf 2.612 Punkte. Auch hier gehören vor allem Zykliker zu den Gewinnern.

Die Börse in Hongkong bleibt indessen mit Aufschlägen von lediglich 0,1 Prozent deutlich zurück. Hier drücken zum einen steigende Zahlen von Corona-Infektionen auf das Sentiment, zum anderen die Sorge, dass die USA weitere Sanktionen gegen chinesische Unternehmen verhängen könnten. Auf dem chinesischen Festland gibt der Schanghai-Composite leicht nach.

Die Börse in Sydney schloss 1,3 Prozent fester, gestützt von Banken- und Rohstoffwerten. BHP gewannen 3,6 Prozent, Rio Tinto 2,4 Prozent. Ölwerte profitierten von den gestiegenen Ölpreisen. Santos gewannen 3,9 Prozent, Woodside und Oil Search rückten bis zu 3,0 Prozent vor. Bei den Banken waren ANZ gefragt, die Aktie rückte 3,1 Prozent vor, Westpac stiegen 2,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.644,10 +1,26% -0,60% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.159,05 +2,47% +7,91% 07:00 Kospi (Seoul) 2.612,42 +0,38% +18,87% 07:00 Schanghai-Comp. 3.406,18 -0,24% +11,67% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.520,53 +0,13% -6,26% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.875,09 +0,92% -12,72% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.587,73 -0,61% +0,55% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:36 % YTD EUR/USD 1,1850 +0,1% 1,1839 1,1872 +5,7% EUR/JPY 123,71 -0,0% 123,72 123,22 +1,5% EUR/GBP 0,8889 +0,0% 0,8886 0,8909 +5,0% GBP/USD 1,3331 +0,1% 1,3322 1,3324 +0,6% USD/JPY 104,40 -0,1% 104,49 103,80 -4,0% USD/KRW 1110,64 -0,3% 1114,01 1111,90 -3,9% USD/CNY 6,5815 -0,1% 6,5860 6,5696 -5,5% USD/CNH 6,5782 -0,1% 6,5820 6,5630 -5,6% USD/HKD 7,7519 -0,0% 7,7522 7,7525 -0,5% AUD/USD 0,7318 +0,4% 0,7286 0,7310 +4,4% NZD/USD 0,6969 +0,7% 0,6919 0,6939 +3,5% Bitcoin BTC/USD 18.383,50 -0,3% 18.431,50 18.506,50 +155,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,42 43,06 +0,8% 0,36 -22,5% Brent/ICE 46,39 46,06 +0,7% 0,33 -24,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.825,91 1.838,30 -0,7% -12,40 +20,3% Silber (Spot) 23,39 23,63 -1,0% -0,23 +31,0% Platin (Spot) 937,70 930,00 +0,8% +7,70 -2,8% Kupfer-Future 3,28 3,26 +0,6% +0,02 +16,0% ===

November 24, 2020

