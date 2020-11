Es war ein starkes Zeichen: Anfang November schuf China gemeinsam mit 14 Asien-Pazifik-Staaten die weltweit größte Freihandelszone. Dieser Schritt wird die Handelsbeziehungen der beteiligten Länder erheblich verbessern und für weiteres Wachstum in der Region sorgen. Schon jetzt über-trifft dieses deutlich die Wachstumsraten in den USA und in Europa. Für das kommende Jahr erwar-tet der Internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...