DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsberichterstattung: VIB Vermögen AG gewinnt EPRA-Awards in den Kategorien Gold und 'most improved'



24.11.2020 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News



Nachhaltigkeitsberichterstattung: VIB Vermögen AG gewinnt EPRA-Awards in den Kategorien Gold und "most improved" Neuburg/Donau, 24. November 2020 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, wurde im Rahmen der alljährlichen EPRA-Konferenz für ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht mit dem EPRA-

Award in der Kategorie Gold ausgezeichnet. Die EPRA (European Public Real Estate Association), der Interessenverband börsennotierter Immobilienunternehmen, verleiht diesen Nachhaltigkeits-Award mit der Zielsetzung, Unternehmen der Immobilienbranche zu mehr Transparenz und Offenheit in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsberichtserstattung zu ermutigen. In den diesjährigen Bewertungsprozess sind Berichte von 152 Mitgliedern der EPRA eingeflossen. Unser Unternehmen konnte mit der Veröffentlichung ihres ersten Berichts direkt die Kategorie "Gold" erreichen und wurde zusätzlich mit dem "most improved" Award ausgezeichnet. Durch die Auszeichnung in Gold erfüllt die VIB auf Anhieb die höchsten Transparenzanforderungen der EPRA mit Blick auf ökologische und soziale Aspekte sowie Kernelemente guter Corporate Governance. Die EPRA-Nachhaltigkeitsauszeichnung ist ein weiterer Baustein der VIB-Nachhaltigkeitsstrategie, die der Konzern seit Jahren konsequent verfolgt. "Das Thema Nachhaltigkeit nimmt in der öffentlichen Wahrnehmung eine zentrale Rolle ein und ist mittlerweile auch aus den Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Wir wollen bei diesem wichtigen Thema mit unseren stakeholdern, also unseren Aktionären, Finanzierungs- und Geschäftspartnern und unseren Mietern gemeinsam in die Zukunft gehen. Neben der Auszeichnung für die Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde unser Unternehmen in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge mit dem "EPRA BPR Gold Award" für die vorbildliche Transparenz der Finanzberichterstattung ausgezeichnet", sagt Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB Vermögen AG. Mehr rund um das Thema Nachhaltigkeit bei der VIB Vermögen AG finden Sie unter www.vib-ag.de/nachhaltigkeit

Kontakt



Investor Relations: VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Profil der VIB Vermögen AG



Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

24.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de