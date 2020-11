Der Gesamtumsatz der KWS Gruppe (ISIN: DE0007074007) ging in den ersten drei Monaten 2020/2021 aufgrund negativer Währungskurseffekte um 3,6 % zurück, währungsbereinigt stieg der Umsatz um 6,8 %. Die Kennzahlen EBITDA, EBIT und der Jahresüberschuss blieben im ersten Quartal turnusgemäß negativ. "Unser operatives Geschäft hat sich im ersten Geschäftsquartal weitgehend stabil entwickelt", kommentierte Eva Kienle, Finanzvorstand von KWS. "Belastend wirkte sich dagegen die Abwertung einiger Währungen insbesondere in Südamerika und Osteuropa auf unsere Finanzkennzahlen aus." Der Umsatz in den ersten ...

