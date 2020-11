Bremen (ots) - Vasco Electronics hat die neueste Generation mobiler Übersetzer vorgestellt: Vasco Translator M3 tritt die Nachfolge von Vasco Mini 2 an. Als weltweit erstes Gerät, das lebenslang gratis übersetzt, war Mini 2 von der mobile world conference zum besten Mobilgerät 2020 gekürt worden. Daher wurde der neue Vasco Übersetzer mit Spannung erwartet.Als würdiger Nachfolger übersetzt auch Vasco M3 (https://vasco-electronics.de/translator/vasco-translator-m3.html) lebenslang gratis. Doch auch darüber hinaus hat M3 wieder echte Innovationen an Bord, die bislang kein anderes Übersetzungsgerät bietet.Völlig neue Funktionen sind etwa der Übersetzer für Telefongespräche ("TranslaCall") sowie der Gruppen-Übersetzer ("MultiTalk"). Letzterer übersetzt Chats und Gespräche von virtuellen Gruppen mit bis zu 100 Teilnehmern, die beliebig viele Sprachen sprechen. Außerdem übersetzt Vasco M3 dank eingebautem Foto-Übersetzer auch gedruckten Text wie Fahrpläne oder Warnhinweise. Und auch das Herzstück des Geräts, der Sprachübersetzer, wurde ausgebaut: M3 beherrscht jetzt mehr als 70 Sprachen."Vasco Translator M3 ist ein echter Trendsetter, der die weitere Entwicklung der Branche stark beeinflussen wird", resümiert Maciej Goralski, der Gründer und CEO von Vasco Electronics.Alle Vasco Translator Geräte arbeiten mit Spracheingabe und Sprachausgabe und nutzen für jede Sprachkombination die jeweils beste Übersetzungstechnologie. Dadurch erreichen sie ihre hohe Genauigkeit von 96%. Nicht zuletzt deshalb sind Vasco Übersetzer oft im professionellen Einsatz von Unternehmen sowie in Verwaltung und Justiz, im Bildungsbereich und im Gesundheitssektor zu finden.Die wichtigsten Neuerungen von Vasco Translator M3:- Mehr als 70 Sprachen, ermöglicht die Kommunikation mit 90% der Weltbevölkerung- Foto-Übersetzer - übersetzt gedruckten Text wie Fahrpläne oder Plakate- TranslaCall - übersetzt Telefongespräche- MultiTalk - übersetzt Chats und Gespräche virtueller Gruppen- Teilen-Funktion - für die Weiterleitung von Übersetzungen- Verbesserte Hardware - schnellerer Prozessor, stärkerer Akku- Neues, griffigeres Design - mit zwei getrennten Sprecher-Tasten Vasco Translator M3 ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Geräte können ab sofort über die Webseite von Vasco Electronics (https://vasco-electronics.de/) bestellt werden. Ausgewählte Partner Shops werden in den nächsten Tagen folgen.Alle technischen Details finden Sie auf der Produktseite von Vasco Translator M3: https://vasco-electronics.de/translator/vasco-translator-m3.htmlPressekontakt:Vasco ElectronicsFlughafenallee 2628199 BremenTelefon: +49 (0)421 70 86 92 89E-Mail: presse@vasco-electronics.devasco-electronics.deOriginal-Content von: Vasco Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139981/4771935