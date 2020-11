DJ Credit Suisse schreibt 450 Mio USD auf York-Capital-Anteil ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schweizer Großbank Credit Suisse wird im laufenden vierten Quartal seine Minderheitsbeteiligung an der Hedge-Funds-Gesellschaft York Capital Management wertberichtigen. Wie die Bank mitteilte, veranschlagt sie dafür rund 450 Millionen US-Dollar in der Sparte International Wealth Management. Diese Maßnahme werde sich nicht auf die aktuelle Prognose für Dividenden und Kapitalausschüttungen in den Jahren 2020 und 2021 auswirken, so die Credit Suisse. Allerdings wiesen die Schweizer darauf hin, dass die Kernkapitalquote (CET1) im Schlussquartal um 7 Basispunkte schrumpfen werde.

York Capital Management habe seine Investoren am Montagabend über eine bedeutende Änderung der Strategie informiert, teilte die Credit Suisse weiter mit. York werde sich auf Anlagen mit längerer Laufzeit wie Private Equity oder private Anleihen konzentrieren, während das europäische Hedgefonds-Geschäft abgewickelt wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2020 01:47 ET (06:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.