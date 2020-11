An der Spitze American Airlines mit + 12 %, Lufthansa mit + 6 %, aber: Alle verhalten sich so, wie der tägliche Bericht zur Impfstoffszene ausfällt. Deshalb keinen steigenden Kursen nachlaufen, nur in Korrekturen operieren, aber dabei sein ist alles.



