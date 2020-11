Berlin (ots) - Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat es begrüßt, dass in den USA der Prozess der Amtsübergabe jetzt beginnen kann."Das ist eine gute Nachricht", sagte Ischinger am Dienstag im rbb-Inforadio. Problematisch sei aber, dass Donald Trump seine Wahlniederlage bisher nicht eingestanden habe. Trump werde daran festhalten, "dass er die Wahl zu Unrecht verloren hat".Damit bürde er seinem Nachfolger Joe Biden auf, "ständig - etwa bei der Hälfte des Wahlvolks - gegen den Mythos ankämpfen zu müssen, dass er eigentlich nicht zu Recht ins Amt gekommen ist", so Ischinger.Das komplette Interview können Sie hier nachhören:https://ots.de/LJS7fmPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4771978