Ampel für Welthandel schaltet auf grün - Wo liegen Chancen? / Bernhard M. Klinzing im Gespräch



Über das Handelsabkommen RCEP ist schon viel gesprochen worden. Als der große Gewinner eines solchen Abkommens darf China gehandelt werden. Aber gibt es auch noch andere Gewinner? Bernecker-Experte Bernhard M. Klinzing schaut dabei auch auf den Finanzplatz Japan. Wenn man lieber unter der Branchenlupe nach Gewinnern suchen möchte, hat Klinzing ebenfalls eine mögliche Gewinnerbranche im Visier - und dabei greift er auch einen konkreten Favoriten heraus, nämlich AP Moeller Maersk.



Thema Nummer 2 ist Kakao. Als Rohstoff-Experte hat Bernhard M. Klinzing auch hierzu eine Meinung. Was steckt hinter der Stärke von Kakao?



Thema Nummer 3 ist ein Preview auf das Webinar mit Bernhard M. Klinzing am Donnerstag, dem 26.11.2020 ab 18 Uhr. Ist dieses Online-Event auch für Investoren interessant, die ansonsten eher in Einzelaktien investieren? Gibt es auch konkrete Empfehlungen?



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es auch hier entlang:







Oder via Copy / Paste:https://youtu.be/1K0oW_UUt0M

AP MOELLER-MAERSK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de