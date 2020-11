Der DAX steigt am Dienstag im frühen vorbörslichen Handel um 0,8 Prozent auf 13.232 Punkte. Angetrieben werden die Kurse in Frankfurt von der Nachricht, dass das Team um den künftigen US-Präsident Joe Biden mit der Übergabe der Amtsgeschäfte beginnen kann. Bislang hatte der Amtsinhaber Donald Trump eine solche verhindert. An den US-Börsen hatten entsprechende Meldungen am Montag zu Kursgewinnen im Dow Jones geführt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

