Die Futures nehmen die Erleichterung der Wall Street über die Wahl von Janet Yellen vorweg. Die neue Biden-Administration wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve zur neuen Finanzministerin ernennen. Yellen gilt an der Wall Street als "Taube", weswegen sich die Anleger Hoffnungen machen, dass die lockere Geld-, Fiskal- und Zinspolitik fortgesetzt wird. Alle US-Futures steigen heute früh. Besonders stark sind die Käufe beim Russell 2000 Future, der zum Beginn der Vorbörse in Europa um 1,16 % auf 1.838 Punkte steigt. Der Dow-Future ist 0,83 % und der S&P 500 Future mehr als 0,73 % im Plus. Der DAX-Future wird 0,44 % höher bei 13.238 Punkten gesehen.Der Optimismus in Frankfurt konnte sich am Montag nicht halten. Wie befürchtet startete der Handel zwar positiv, konnte aber das Kursniveau nicht halten und sackte den ganzen Tag über langsam tiefer. Die Eröffnung der Wall Street sorgte noch einmal für einen kurzen Schub, aber zum Handelsschluss setzten dann wieder die Verkäufe ein. Am Ende blieb für den DAX ein kleines Minus von -0,08 % auf 13.126,97 Punkte stehen. Auch der MDAX ging mehr oder weniger unverändert aus dem Rennen.

