Die Euphorie, die BioNTech vor zwei Wochen kurzzeitig ausgelöst hatte, ist mittlerweile verschwunden. An den Märkten dominiert Vorsicht. So rutschte der DAX gestern trotz guten Starts ins Minus. Immerhin sind die Vorgaben überwiegend gut. Bei den Einzelwerten geht es heute um Netflix, Tesla, Nio, Xpeng, Adidas, Delivery Hero, Deutsche Bank, Commerzbank und Sixt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.