Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX -0,08% folgt der Wall Street und dürfte stärker ins Rennen gehen. Etwa 30 Minuten vor Xetra-Start wurde der Leitindex 0,8 Prozent höher gesehen bei 13.235 Punkten.Mit einem Tageshoch von 13.312 Punkte hatte der Dax am Montag die Charthürde um die runde Marke von 13.300 Punkten bestätigt. Sie steht einem weiteren ...

