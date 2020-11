Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar gut behauptet tendiert. Um 8.30 Uhr stand er bei 1,1851 Dollar. Am Vorabend war er im US-Handel mit 1,1846 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1901 (Freitag: 1,1863) Dollar festgesetzt. Die am Vortag veröffentlichten schwächeren Einkaufsmanagerindizes hätten ...

