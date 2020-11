DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Dienstag im Verlauf knapp im Minus. Der Dezember-Kontrakt verliert um 8.55 Uhr um 12 Ticks auf 175,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,37 Prozent und das Tagestief bei 175,2 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.589 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 135,43 Prozent.

Das ifo-Geschäftsklima Deutschland dürfte nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba etwas nachgeben. Im Vergleich zur Konsensschätzung sind sie jedoch optimistischer, so dass der Bund-Future zumindest keinen Rückenwind bekommen sollte. Mit Blick auf die Charttechnik geht die Helaba davon aus, dass der Future an der Marke von 175,00 Prozent halte. Eine erste Hürde lokalisiert die Helaba an der 21-Tagelinie, welche aktuell bei 175,52 verlaufe.

