In den frühen Neunzigern entwickelte Sega eine Virtual-Reality-Brille für das Megadrive. Das Produkt kam zwar nie auf den Markt, immerhin könnt ihr eins der dafür entwickelten Spiele jetzt aber auf einer modernen VR-Brille spielen. 1993 stellte Sega eine eigene VR-Brille vor, die in Kombination mit der Megadrive genutzt werden sollte. Nur 200 US-Dollar sollte die Brille kosten. Für die damalige Zeit ein bemerkenswert günstiger Preis. Doch daraus wurde nichts. Das Projekt wurde eingestampft und die für die VR-Plattform entwickelten Spiele verschwanden in der Versenkung. Jahrzehnte später ist es jetzt erstmals möglich, eines...

Den vollständigen Artikel lesen ...