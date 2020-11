DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Private Equity

Wachstumsfinanzierung Kälte Eckert wächst weiter: Portfoliounternehmen von VR Equitypartner übernimmt SOS Kältetechnik



24.11.2020 / 09:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Wachstumsfinanzierung

Kälte Eckert wächst weiter: Portfoliounternehmen von VR Equitypartner übernimmt SOS Kältetechnik



Frankfurt am Main / Markgröningen, 24. November 2020 - Die Kälte Eckert GmbH treibt ihre Plattform-Strategie zum führenden Kälteanlagenanbieter in Süddeutschland voran und kauft die SOS Klimatechnik aus Königsdorf nahe München. Verkäufer der Anteile ist der alleinige Gesellschafter Alexander Stiegler Iurato, der dem Unternehmen als Geschäftsführer erhalten bleibt. Die Integration qualifizierter Mitarbeiter, der Transfer von Know-how und die Vergrößerung des Einzugsbereichs in die Metropolregion München sind die Ziele der Partnerschaft. Für das Portfoliounternehmen von VR Equitypartner ist es das dritte Add-on innerhalb eines Jahres: Im November 2019 wurde durch den Zusammenschluss mit Günther Kältetechnik das Fundament gelegt und im April 2020 die Gartner Keil GmbH übernommen.



Im Jahr 1998 gegründet, hat sich die SOS Kältetechnik GmbH aus der Nähe von München auf die Installation von Kälte-, Klima-, und Wärmepumpentechnik spezialisiert und arbeitet für gewerbliche, industrielle und private Kunden. Das Unternehmen hat ein Team aus hochqualifizierten Mitarbeitern, die darauf spezialisiert sind, die Leistungsfähigkeit der installierten Kühl-Aggregate optimal auf die Gegebenheiten der zu kühlenden Räumlichkeiten anzupassen. Die anfallenden Wartungs- und Servicearbeiten übernimmt die SOS Kältetechnik GmbH dabei selbst.



"Die Transaktion unterstreicht die Stärke unseres langfristigen Investitionsansatzes, den wir partnerschaftlich mit unseren Portfoliogesellschaften auch im aktuell durch die Covid-19 Pandemie geprägten Marktumfeld konsequent weiterverfolgen", sagt Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner. "Kälte Eckert erhält im Rahmen der Transaktion Zugang zu mehr hoch qualifiziertem Personal und kann seinerseits das Know-how für natürliche Kältemittel auf SOS Kältetechnik übertragen. Somit kann die Firma zu einer tragenden Service-Niederlassung ausgebaut werden. Ein wichtiger Schritt für die Plattformstrategie von Kälte Eckert auf dem Weg zum führenden Anbieter in Süddeutschland."



Das Frankfurter Beteiligungsunternehmen VR Equitypartner hält seit August 2017 die Mehrheit an Kälte Eckert und unterstützt das vor mehr als 50 Jahren gegründete Traditionsunternehmen bei seinem weiteren Wachstum. Dort werden vorrangig Sonderanlagen für Gewerbekälte mit Fokus auf Großküchen, Industrie und Klimatisierung realisiert.



Holger Eckert, Geschäftsführer von Kälte Eckert: "SOS Kältetechnik hat einen guten Namen in der Branche. Mit dem Zukauf decken wir nun auch Oberbayern als einen wichtigen Baustein innerhalb von Süddeutschland ab. So verbessern wir zunehmend die Synergien der Partner untereinander und bauen unser Service-Angebot weiter aus."



VR Equitypartner GmbH im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen im Internet unter www.vrep.de.



Kälte Eckert im Überblick:

Die Kälte Eckert GmbH ist spezialisiert auf den Sonderanlagenbau für Gewerbekälte mit Fokus auf Großküchen, Industriekälte und Klimatisierung. Zudem ist das Unternehmen bundesweiter Technologieführer im Bereich alternativer ökologischer Kältemittel. Zu den Kunden zählen Großkonzerne wie beispielsweise Daimler, UniCredit oder LBBW. Das 1966 von Horst Eckert gegründete Unternehmen wird heute von den Söhnen Michael Eckert und Holger Eckert geführt.

Weitere Informationen im Internet unter www.kaelte-eckert.de



Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:



Legal:

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Stuttgart, mit Dr. Rainer Herschlein und Charlotte Schmitt



Financial & Tax:

Helmer und Partner, Heidenheim, mit Dr. Rüdiger Frieß



M & A:

Steinbeis Consulting Mergers & Acquisitions, Stuttgart, mit Ulrich Praßler

RALA-Consulting, Waakirchen, mit Rainhardt Lange

Bocon Unternehmensberatung, Reichersbeuern, mit Michael Böddeker



Kontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

T: +49 89 2000 30 39

E: vrep@iwk-cp.com PRESSEMITTEILUNGWachstumsfinanzierungIm Jahr 1998 gegründet, hat sich die SOS Kältetechnik GmbH aus der Nähe von München auf die Installation von Kälte-, Klima-, und Wärmepumpentechnik spezialisiert und arbeitet für gewerbliche, industrielle und private Kunden. Das Unternehmen hat ein Team aus hochqualifizierten Mitarbeitern, die darauf spezialisiert sind, die Leistungsfähigkeit der installierten Kühl-Aggregate optimal auf die Gegebenheiten der zu kühlenden Räumlichkeiten anzupassen. Die anfallenden Wartungs- und Servicearbeiten übernimmt die SOS Kältetechnik GmbH dabei selbst."Die Transaktion unterstreicht die Stärke unseres langfristigen Investitionsansatzes, den wir partnerschaftlich mit unseren Portfoliogesellschaften auch im aktuell durch die Covid-19 Pandemie geprägten Marktumfeld konsequent weiterverfolgen", sagt Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner. "Kälte Eckert erhält im Rahmen der Transaktion Zugang zu mehr hoch qualifiziertem Personal und kann seinerseits das Know-how für natürliche Kältemittel auf SOS Kältetechnik übertragen. Somit kann die Firma zu einer tragenden Service-Niederlassung ausgebaut werden. Ein wichtiger Schritt für die Plattformstrategie von Kälte Eckert auf dem Weg zum führenden Anbieter in Süddeutschland."Das Frankfurter Beteiligungsunternehmen VR Equitypartner hält seit August 2017 die Mehrheit an Kälte Eckert und unterstützt das vor mehr als 50 Jahren gegründete Traditionsunternehmen bei seinem weiteren Wachstum. Dort werden vorrangig Sonderanlagen für Gewerbekälte mit Fokus auf Großküchen, Industrie und Klimatisierung realisiert.Holger Eckert, Geschäftsführer von Kälte Eckert: "SOS Kältetechnik hat einen guten Namen in der Branche. Mit dem Zukauf decken wir nun auch Oberbayern als einen wichtigen Baustein innerhalb von Süddeutschland ab. So verbessern wir zunehmend die Synergien der Partner untereinander und bauen unser Service-Angebot weiter aus."VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.Weitere Informationen im Internet unter www.vrep.de.Die Kälte Eckert GmbH ist spezialisiert auf den Sonderanlagenbau für Gewerbekälte mit Fokus auf Großküchen, Industriekälte und Klimatisierung. Zudem ist das Unternehmen bundesweiter Technologieführer im Bereich alternativer ökologischer Kältemittel. Zu den Kunden zählen Großkonzerne wie beispielsweise Daimler, UniCredit oder LBBW. Das 1966 von Horst Eckert gegründete Unternehmen wird heute von den Söhnen Michael Eckert und Holger Eckert geführt.Weitere Informationen im Internet unter www.kaelte-eckert.deLegal:HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Stuttgart, mit Dr. Rainer Herschlein und Charlotte SchmittFinancial & Tax:Helmer und Partner, Heidenheim, mit Dr. Rüdiger FrießM & A:Steinbeis Consulting Mergers & Acquisitions, Stuttgart, mit Ulrich PraßlerRALA-Consulting, Waakirchen, mit Rainhardt LangeBocon Unternehmensberatung, Reichersbeuern, mit Michael BöddekerIWK Communication PartnerFlorian BergmannT: +49 89 2000 30 39E: vrep@iwk-cp.com

24.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de