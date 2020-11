Symrise: Übernahme sorgt für neue Kursfantasie

Der Duftstoffkonzern Symrise (WKN: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999) setzt den Expansionskurs mit einer Übernahme fort. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurde eine Kaufvereinbarung mit dem US-Konzern Sensient Technologies Corporation über die Akquisition seines Fragrance und Aroma Chemicals Geschäfts unterzeichnet.

Laut Symrise haben die Aktivitäten dieses Bereichs mit Lösungen und Duftstoffen aus natürlichen und erneuerbaren Quellen im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 77 Mio. Euro erzielt. Wie hoch der Kaufpreis der Übernahme ausfällt, wurde aber nicht bekanntgegeben.

Marktposition wird gestärkt

Mit der Übernahme will Symrise die Position als Anbieter von Duftstoffen für die Anwendung in Körperpflege- und Haushaltsprodukten ausbauen uns so neue Kunden gewinnen. Die Geschäftseinheit verfügt über langjährige Beziehungen zu Kunden aus der Konsumgüterbranche und beliefert diese aus Standorten in Spanien und Mexiko.

Die Duftlösungen von Sensient werden vor allem aus erneuerbaren Rohstoffen wie beispielsweise Kiefernöl und Zitrusprodukten gewonnen. Das Portfolio wird die Produktpalette von Symrise mit Duftstoffen verstärken, die unter anderem in Parfüms, Shampoos, Seifen, Waschmitteln und Deodorants verwendet werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...