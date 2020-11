EURUSD ist zunächst stark in die neue Handelswoche gestartet. Doch der Widerstand um 1,19 US-Dollar war zu stark. Damit ist das Chartbild angeschlagen und die kurzfristigen Chancen ergeben eher auf der Chartunterseite. Wo Sie nun Orientierung finden, erfahren Sie hier in Text und Bild sowie ab 8:30 Uhr in der LIVE-Analyse mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. Deutlicher Kursrutsch bringt jüngste Rally in Stocken Tickmill-Analyse: EURUSD im Tageschart ...

