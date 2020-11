In Verbindung mit der Europäischen Wasserstoffwoche (European Hydrogen Week) präsentierte der weltweit führende Motorenhersteller Cummins Inc. (NYSE: CMI) heute neue Umfrageergebnisse, die zeigen, dass über die Hälfte der Pendler in Großbritannien bereit wären, mit einem wasserstoffbetriebenen Zug oder Bus zu fahren, um ihren Carbon Footprint zu verkleinern und Emissionen zu verringern. Fast die Hälfte der Pendler in Belgien und Deutschland äußerten ebenfalls diese Ansicht. Diese neuen Daten wurden im Rahmen einer im Oktober 2020 durchgeführten Umfrage erhoben, an der 6.000 Befragte in Belgien, Deutschland und Großbritannien teilnahmen.

"Es ist ermutigend zu sehen, dass Bürger und Regierungen in Europa den Schwerpunkt auf Klimaschutz legen und sich dabei bewusst sind, dass Investitionen in Wasserstofftechnologien ein Weg zur Verbesserung der Umwelt und zur Stimulierung der wirtschaftlichen Erholung von den Auswirkungen von COVID-19 sind", so Amy Adams, Vice President of Fuel Cell Hydrogen Technologies bei Cummins. "Die EU und Großbritannien haben beide versprochen, das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Deshalb haben politische Entscheidungsträger und Bürger ein echtes Bedürfnis, gemeinsam etwas in diese Richtung zu bewegen. Wasserstoff ist ein Schlüsselelement des Lösungsportfolios von Cummins, das zum Erfolg unserer Kunden betragen soll und ein Weg darstellt, das Ziel "Null-Emissionen" zu erreichen."

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eine positive Haltung gegenüber sauberen Technologiealternativen für öffentliche Verkehrsdienste, wobei über 40 Prozent der Verbraucher in Belgien, Deutschland und Großbritannien bereit wären, 1 Britisches Pfund oder 1 Euro mehr für ihr tägliches Pendel zu bezahlen, wenn sie damit ihren Carbon Footprint senken können.

Die Ansicht, dass kohlenstoffarme Technologien für die wirtschaftliche Erholung Großbritanniens von COVID-19 wichtig sind, wurde von 48 Prozent der Briten geäußert. Außerdem stimmte über 40 Prozent der Bürger Belgiens und Deutschlands der Ansicht zu, dass kohlenstoffarme Technologien für die Konjunkturprogramme ihres Landes wichtig sind.

Auf die Frage, ob sie ein wasserstoffbetriebenes Auto kaufen oder mieten würden, äußerten über ein Viertel der Befragten in Belgien und Großbritannien Bedenken hinsichtlich der Anfangskosten. Weniger als 20 Prozent der Verbraucher in Deutschland, Großbritannien und Belgien fühlten sich auch von der begrenzten Anzahl von Wasserstoff-Betankungs-Anbietern abgeschreckt. Weiterhin glaubt jeder fünfte britische Bürger, dass es 20-30 Jahre dauern wird, bis mehr wasserstoffbetriebene als gasbetriebene Autos auf den Straßen sind, wobei fast ein Viertel der Befragten der Ansicht waren, dass dies nie der Fall sein wird. Ein Drittel der Verbraucher in Deutschland und über ein Viertel der Verbraucher in Belgien stimmten dem zu.

Glücklicherweise sind europäische Verbraucher zum Übergang auf einen nachhaltigeren öffentlichen Personenverkehr bereit und diese Technologie ist jetzt verfügbar. So hat beispielsweise der Wasserstoffzug iLint von Alstom gezeigt, dass Wasserstoffzüge eine effektive Lösung für nachhaltigere Bahnnetze in Europa sind. Mit den richtigen kommerziellen Technologien können Verbraucher ihren Carbon Footprint verringern, ohne dass ihnen dadurch zusätzliche Kosten entstehen.

Methode

Die vorliegende Umfrage wurde von Google Surveys im Oktober 2020 durchgeführt. Im Auftrag von Cummins wurden 6.000 Verbraucher in Belgien, Deutschland und Großbritannien befragt.

