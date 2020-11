DJ Rothenseer Werkstoffprüfung (RWP) wird Teil der TÜV AUSTRIA Group - TÜV AUSTRIA Tecnotest übernimmt Magdeburger Werkstoff-Experten

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Magdeburg, Leverkusen, Wien (pts011/24.11.2020/09:35) - Die Rothenseer Werkstoffprüfung ist seit mehr als 30 Jahren etablierter Dienstleistungspartner und Lösungsentwickler für Hersteller von Gussteilen und Armaturen, für Anlagen- und Pipelinebauer, Stadtwerke und Gasversorger. Nun eröffnet die Übernahme durch Group Member TÜV AUSTRIA Tecnotest den Kunden des renommierten Magdeburger Werkstoffprüfunternehmens das vernetzte Lösungsportfolio der österreichischen Unternehmensgruppe mit Standorten in mehr als 20 Ländern.

TÜV AUSTRIA RWP: Synergien schaffen Mehrwert

Durch Aufnahme in die Unternehmensgruppe entstehen wesentliche Wettbewerbsvorteile, sagt Steve Swoboda. Er verantwortet zusammen mit Jens Keil die Geschäftsführung der TÜV AUSTRIA RWP GMBH. "Wir sind als professioneller Qualitätsanbieter in der Durchstrahlungsprüfung großer und dickwandiger Gussteile am Markt bekannt. Als Teil der TÜV AUSTRIA Group können wir unser Portfolio mittels Einsatz digitaler Radiographie erweitern, und unterstützen nun die Kunden auf Basis unserer Akkreditierung als Prüflabor nach DIN EN ISO 17025 durch die Deutsche Akkredtierungsstelle (DAkkS)."

TÜV AUSTRIA Werkstoffkompetenz im Rheinland, in Bayern und Sachsen-Anhalt

TÜV AUSTRIA Group baute bereits 2018 seine Werkstoff-Kompetenz mit der Leverkusener TÜV AUSTRIA Tecnotest im Rheinland aus, nun freut sich Tecnotest Geschäftsführer Jens Keil über das neue Mitglied der Unternehmensgruppe, TÜV AUSTRIA RWP. Synergien sieht er vor allem im Pipelinegeschäft und in der Gasversorgung: "Unsere Kompetenzen im Bereich automatisierter Ultraschallprüftechnik, den ToFD- und Phased Array Verfahren ergänzen sich hervorragend mit der RWP-Expertise in der röntgenbasierten Molchtechnologie."

TÜV AUSTRIA: Führend in der Werkstoffprüfung

TÜV AUSTRIA RWP GMBH steht seit über 30 Jahren im In- und Ausland für hochqualitative Durchstrahlungsprüfungen mittels Isotopen und Röntgenröhren, Ultraschall- und Oberflächenrissprüfungen, Sichtprüfung, Mobile Härte und Dichtheitsprüfung.

TÜV AUSTRIA Group ist ein führender Dienstleister in der Zerstörenden und Zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (ZfP / NDT). Zur TÜV AUSTRIA Werkstofftechnik in Österreich gehören die Unternehmen TPA KKS ( https://www.tpa-kks.at ) und V&C mit ihren Expertisen für kathodischen Korrosionsschutz und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung sowie TÜV AUSTRIA TVFA ( https://www.tvfa ), die Technische Versuchs- und Forschungsanstalt der Unternehmensgruppe gemeinsam mit der Technischen Universität Wien, die EMV-Halle im TÜV AUSTRIA Technology & Innovation Center in Wien-Inzersdorf, sowie Österreichs größter Strahlenanwendungsraum im oberösterreichischen Steinhaus.

International liefern die TÜV AUSTRIA-Unternehmen METALogic ( https://www.metalogic.be ), Korrosionsschutzspezialist in Belgien, in der Türkei TÜV AUSTRIA Sila Kalite ( https://www.tuvsila.com ), in Russland Sila Industry, sowie in Deutschland Spieth in Köln, TÜV AUSTRIA Tecnotest ( http://www.tecnotest.de/ ) in Leverkusen und nun auch TÜV AUSTRIA RWP in Magdeburg, für Kunden und Partner höchste Werkstoff-Kompetenz.

Rückfragehinweis: Steve Swoboda | Geschäftsführer TÜV AUSTRIA RWP GMBH | August-Bebel-Damm 24-30, 39126 Magdeburg | +49 391 244 93 09 | s.swoboda@rwp.tuvaustria.com | https://www.tuvaustria.com

(Ende)

Aussender: TÜV AUSTRIA RWP Ansprechpartner: Steve Swoboda Tel.: +49 391 244 93 09 E-Mail: s.swoboda@rwp.tuvaustria.com Website: www.tuvaustria.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201124011 ]

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2020 03:36 ET (08:36 GMT)