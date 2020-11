HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Baywa von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 26 Euro angehoben. Ein starkes drittes Quartal des Agrarhändlers sei ein Vorbote dafür, dass dieser im Gesamtjahr sein Vorjahresergebnis übertreffen kann, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an, glaubt aber das die vorteilhafte Entwicklung bei Baywa im kommenden Jahr abflachen wird./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005194062

