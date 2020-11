Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete schwach in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.Hoffnungen auf schnelle Impfungen in den USA, Großbritannien und Deutschland bereits im Dezember hätten für Abgabedruck gesorgt. Die Renditeaufschläge zehnjähriger Peripherieanleihen hätten sich zum Wochenstart leicht eingeengt. BTPs würden aktuell eine Zusatzrendite von 117 Basispunkten gegenüber Bunds liefern. In Spanien und Portugal lägen die Aufschläge bei 64 bzw. 61 Basispunkten. Die Schatzagentur der Niederlande versteigere heute eine Anleihe mit Laufzeit Januar 2027. Die 7J-Benchmarkanleihe rentiere momentan bei -0,64%. ...

