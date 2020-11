Berlin (ots/PRNewswire) - Zum bevorstehenden Black Friday bietet coocaa Rabatte auf seine leistungsstarken 42 Zoll großen Android-Smart-TVs, die viele moderne Funktionen bieten. Der Android-Smart-TV unterstützt die Sprachsteuerung, während das Google-Ökosystem dem User eine breite Palette an Funktionen bereitstellt. Der gestochen scharfe Full-HD-Bildschirm besticht dabei durch eine außergewöhnliche Bildqualität in 1080p.Der Smart-TV von coocaa verwendet Android 9 als Betriebssystem. Zur Funktionspalette zählt neben dem Google Assistant auch der Modus zur One-Touch-Steuerung. Damit können von den Kindern bis zu den Großeltern alle Familienmitglieder das Gerät bequem bedienen. Das Google-System eröffnet dem User die ganze Welt der Video-Contents. YouTube und Netflix sind bereits in das System integriert. Außerdem stehen über 5.000 Android-Apps zur Auswahl.Die Bilder auf dem Backlight-Fernseher erscheinen dank Direct-LED noch realistischer, lebendiger und greifbarer. Das Gerät deckt einen Blickwinkel von 178 Grad ab, wodurch das Bild für die Augen noch angenehmer und das Fernsehen zum Genuss wird. Zu den integrierten Technologien zählt neben Chromecast auch der Bluetooth-Standard 5.0. Damit kann der Anwender den Content vom Handy oder Computer aus auf den Android-Smart-TV von coocaa streamen und unterschiedliche externe Geräte wie Tastaturen, Headsets und Controller einbinden. Das Dolby Audio-System sorgt zudem für ein immersives Sound-Erlebnis, mit dem der User ganz in seine Filme, Unterhaltungsshows, Online-Videos und Konzerte eintaucht.Über coocaaDas 2006 gegründete Unternehmen coocaa ist ein Hightech-Hersteller, der sich voll und ganz der Produktion von Smart-TVs und der Entwicklung von Smart-TV-Systemen widmet. Die Firma möchte ihre User mit großartigen Contents und einer breiten Palette anderer Dienstleistungen mit Mehrwert vernetzen.Das junge und stilbewusste Unternehmen coocaa setzt auf moderne Technologien und einen individuellen spielerischen Zugang zum TV-Erlebnis setzt. Der 42 Zoll große Android-Smart-TV besticht durch bemerkenswerte Leistungsdaten zum erschwinglichen Preis. Das Gerät bietet der ganzen Familie ein ultimatives Fernsehabenteuer.Zum Black Friday bietet coocaa seinen 42 Zoll großen Android-Smart-TV auf Amazon zu attraktiven Preisen an.Wer über die aktuellsten Nachrichten und Produktinformationen sowie Rabattaktionen von coocaa auf dem Laufen bleiben will, kann dem Unternehmen auf Facebook folgen: https://www.facebook.com/coocaa2006/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1339560/coocaa_Offers_Huge_Black_deals_Discounts.jpgPressekontakt:Shanhai Linlinshanhai@skyworth.com+86 18682095535Original-Content von: COOCAA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130057/4772170