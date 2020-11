DJ Swiss Investor: Warum diese Aktie um +3.000% steigen kann

DGAP-Media / 2020-11-24 / 10:08 *Warum diese Aktie um +3.000% steigen kann* So können Sie in 3 Monaten über 280% Gewinn machen Liebe Leser, Am 21. September habe ich die Aktie von Rainforest Resources bei einem Kurs von 1,84 Euro zum Kauf empfohlen. Bereits eine Woche zuvor, am 14. September habe ich den Abonnenten meines kostenpflichtigen Börsenbriefs Swiss Monday (www.swissmonday.de [1]) die Aktie sogar zum absoluten Tiefstkurs bei 0,75 Euro empfohlen. Während meine regulären Abonnenten jetzt mit +329% im Plus liegen, liegen meine Swiss Monday Leser sogar mit unglaublichen +953% vorne. Eine solche Performance - und das innerhalb von nur rund 2 Monaten - gibt es wirklich nicht alle Tage. Aber damit ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht - und heute erkläre ich Ihnen, warum ich davon ausgehe, dass die Aktie kurzfristig noch auf über 30,00 Euro steigen wird - also auch heute noch weitere +280% Gewinn für Sie möglich sind - und die Gesamtperformance der Aktie entsprechend sogar auf sagenhafte 3.000% steigen könnte: *20 Euro bis Jahresende? - Kaufen Sie bei jedem Rückgang!* Ich garantiere Ihnen etwas: Eine solche Aktie haben Sie in diesem Jahr noch nicht gesehen und Rainforest Resources ist definitiv meine erfolgreichste Empfehlung in diesem Jahr. Als ich Ihnen die Aktie bei 1,84 Euro empfohlen habe, war sie bereits von 0,75 Euro auf 1,84 Euro gestiegen und ich bin mir sicher, dass viel Leser sich vor 2 Monaten gedacht haben "Warum soll ich das noch kaufen, die Aktie ist doch bereits um 145% gestiegen. Jetzt sehen Sie, dass die Zweifel unbegründet waren und Sie damit möglicherweise einen Gewinn von bis zu 84% verschenkt haben. Jetzt schauen Sie sich einmal diese Aktie an: (Amazon - WKN: 906866 ISIN: US0231351067) *Amazon stieg von 1 auf 50 Euro in 1 Jahr Dann stieg Amazon von 5 auf 3.000 in 9 Jahren* Das ist auch der Grund dafür, warum die Aktie im Moment so dermaßen heiss läuft - und sich die Investoren darum reißen, die letzten Aktien für unter 10 Euro zu kaufen. Lange steht die Aktie sicherlich nicht mehr bei unter 10 Euro. Auch die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T ISIN: US88160R1014) ist in den letzten 10 Jahren von 3 Euro auf 450 Euro gestiegen. Oder schauen wir uns Microsoft (WKN: 870747 ISIN: US5949181045) an, die ebenfalls um über 10.000% gestiegen ist. *Jede einzelne meiner Prognosen ist eingetroffen* Keine Frage - Rainforest Resources ist nicht Amazon - aber ich möchte Ihnen anhand dieses Charts erklären, was eine Wachstumsaktie ist: Next Level - dann next Level - dann wieder next Level... So läuft das bei einer Wachstumsaktie. Ich habe Ihnen erklärt, welche Erlöse Rainforest durch den Erhalt von CO2-Zertifikaten erhalten könnte: In 2020 könnten es bereits 30 Millionen Euro sein. In 2021 könnten es bereits 65 Millionen Euro sein. Wenn Rainforest noch weitere Regenwälder kauft und zertifiziert, könnten in 2022 dort noch einmal 100 oder 200 Millionen Euro dazu kommen. Oder sogar noch mehr. Die Zahlen sind keinesfalls verrückt, denn es gibt viele Greentech-Unternehmen, die hunderte Millionen Euro oder sogar Milliarden Euro im Jahr nur durch CO2-Zertifikate einnehmen. *Aktienkurs könnte auch auf über 100 Euro steigen* Auch wenn derzeit "nur" ein Aktienkurs von 20 bis 30 Euro realistisch ist - dies könnte sich täglich durch eine News wieder verändern. Erhält Rainforest Resources 65 Millionen Euro im Jahr durch CO2-Zertifikate, dann ist vielleicht ein Kurs von 20 bis 30 Euro angemessen. Erhält Rainforest Resources jedoch 200 Millionen Euro im Jahr, dann könnte die Aktie ganz fix auch bei 60 oder 80 Euro stehen - und zwar ohne dass dies verrückt wäre. Investiert das Unternehmen dann diese möglichen Gewinne erfolgreich und steigert beispielsweise seine Einnahmen und natürlich auch Assets in 5 Jahren noch einmal weiter und nimmt beispielsweise 1 Milliarde Euro ein, dann könnte der Kurs auch locker schon bei 200 Euro stehen. Auch wenn viele Investoren derzeit glauben, dass sie gehypte Aktien wie Biontech (WKN: A2PSR2 ISIN: US09075V1026), Nel ASA (WKN: A0B733 ISIN: NO0010081235) oder Curevac (WKN: A2P71U ISIN: NL0015436031) kaufen sollen - glauben Sie mir, auch wenn dies gute Unternehmen sind, sind es keine Wachstumsaktien mehr, die Sie jetzt kaufen können und mit denen Sie kurzfristig noch hunderte % Gewinn machen könnten, wie mit Rainforest Resources. *Kurs bei 200 Euro ist möglich* Schauen Sie sich den Amazon Chart an - die Aktie stand vor 10 Jahren bei 1 Euro und steht jetzt bei 3.000 Euro. Und jetzt sagen Sie mir noch einmal, dass ein Kurs von 200 Euro bei Rainforest Resources in 5 oder 10 Jahren nicht möglich wäre... Bei Wachsstumsaktien ist alles möglich. Ein Anstieg von 1 auf 10 Euro könnte jetzt nur 3 Monate dauern. Ein Anstieg von 10 auf 100 Euro könnte aber genauso schnell sehen. Das wäre ein Anstieg von 1 auf 100 in 6 Monaten. Eine brutale Performance - aber es ist möglich. Bleiben wir jetzt aber einmal auf dem Boden - ich denke, dass die Aktie von September (0,75 Euro) bis zum Frühjahr 2021 auf 30,00 Euro steigen könnte. *+3.000% Gewinn möglich?* *Bisher Anstieg um +953% in nur 2 Monaten* *Aktueller Kurs: 7,90 Euro (+329% seit Empfehlung)* *Kursziel November:* 8,99 Euro *(+14%) - Ziel bald erreicht* *Kursziel Dezember:* 13,40 Euro *(+70%)* *Kursziel langfristig:* 30,00 Euro *(+280%)* *Hier die wichtigsten Fakten zum Unternehmen: Rainforest Resources (WKN: A2AFZ6 - ISIN: US75087K1034)* Ticker-Symbol: NOYE (USA: RRIF) Empfohlene Börsenplätze: Berlin und München Aktueller Kurs (Schlusskurs 21.11.2020): *7*,90 Euro (+329%) Empfehlungskurs: *1,84 Euro* (21.09.2020) Kursziel: mindestens *8,99 Euro bis 13,40 Euro* Gewinn-Potential: weitere 280*%* https://www.ariva.de/rainforest_res_inc-aktie [2] https://www.otcmarkets.com/stock/RRIF/overview [3] In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren Investments Ihr Rainer Hahn Chef-Redakteur *Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte* *Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Publikation Interessenkonflikte bestehen: * 1) *Die MSM GmbH & Co. KG und ihr nahestehende Personen besitzen Aktien der empfohlenen Gesellschaft (in diesem Fall: Rainforest Resources Inc) und beabsichtigen, diese im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. * 2) *Der Herausgeber dieser Publikation, sowie die verantwortlichen Redakteure erhalten für die Erstellung eine finanzielle Vergütung. Auch hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. * 3) *Beachten Sie auch die weitergehenden Ausführungen zu bestehenden Interessenkonflikten im nachfolgenden Disclaimer, u.a. unter Ziff. 4. * *Disclaimer * *Wichtige Informationen und Pflichtmitteilungen gemäß §34b Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie gemäß Finanzanlageverordnung (FinAnV). * MSM GmbH & Co. KG (swissinvestor.de) hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der MSM GmbH & Co. KG (swissinvestor.de) regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. 1) *Angaben über den/die Ersteller dieser Publikation: * Verantwortlich für die Erstellung der Texte und Inhalte dieser Publikation ist Herr Rainer Hahn, als Analyst und Chefredakteur. Herausgeber ist die MSM GmbH & Co. KG, Nordparkstr. 30, 03044 Cottbus, Komplementärin: MSM Beteiligungs GmbH, Germany, vertreten durch die Geschäftsführer Norman Mudring, Jana Pursche. · *Wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung: * Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden. Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise: · Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz) · Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV Hochrechnung) · Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz) · Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko · Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger

