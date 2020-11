Analyse Gold/US | Swing Trading Der Goldpreis hat um die 1860 USD eine sehr starke Unterstützung ausgebildet, die seit August dieses Jahres bereits mehrfach bestätigt wurde. Nach der Bodenbildungsphase mit Aufwärtsimpuls am 12. November kam es lediglich zu einer Minimalkorrektur, die (wie zuvor angekündigt) am 16. November ein Reaktionshoch ausbildete. Im Anschluss kam der Goldpreis erneut unter Druck, was zu einem Kursrückgang bis auf die besagte Unterstützung von 1860 USD führte. Aus zyklischer ...

