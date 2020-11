Die Hoffnung auf mehrere bald verfügbare Impfstoffe gegen das Coronavirus beflügelt auch am Dienstag den Aktienmarkt. Vor allem die in den vergangenen Monaten noch zurückgebliebenen Werte der Luftfahrt-Branche klettern weiter. Die Airbus-Aktie bekommt heute zusätzlichen Rückenwind durch eine markante Kursziel-Anhebung einer Analystin. Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie erlebt nach Jahren des Wachstums in der Corona-Krise einen heftigen Rückschlag. "Wir als Verband gehen in diesem Jahr von ...

