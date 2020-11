DJ PTA-News: Gentlemen's Equity S.A.: Gentlemen's Equity emittiert 10 Mio. frische Aktien - Zeichnungsfrist läuft bis 18. November 2021

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Lissabon/Paris/Zürich (pta020/24.11.2020/11:00) - Die börsennotierte Beteiligungsholding Gentlemen's Equity S.A. mit Sitz in Portugal (ISIN: PTGVE1AE0009) hat auf ihrer ordentlichen Jahreshauptversammlung in Lissabon eine Erhöhung des Grundkapitals um EUR 500.000,00 auf EUR 4.199.909,00 beschlossen. Bis 17. Dezember haben bestehende Aktionäre ein Vorzeichnungsrecht und können damit 10 Mio. frische Aktien zum Preis von EUR 0,50 (fünfzig Cent) zeichnen (Nominale = EUR 0,05). http://www.gentlemensequity.com

Noch übrige Aktien sollen - nach Ablauf der Zeichnungsfrist für bestehende Aktionäre - dann Dritten innerhalb eines Jahres bis 18. November 2021 zum Preis von EUR 0,50 angeboten werden. Der Vorstand kann diese Frist verkürzen, wenn die Platzierung der Aktien abgeschlossen wurde.

Neu-Aktionäre und neue Aktien werden dieselben Rechte genießen. Einlagen können auch in Sachleistungen und/oder Firmenanteilen erfolgen, im letzteren Fall muss jedoch ein von einem portugiesischen Prüfer unterzeichneter Bewertungsbericht vorlegen und vom Vorstand der Gentlemen's Equity SA bewilligt werden. Weiteres ist aus der offiziellen Veröffentlichung vom 20.11.2020 im portugiesischen Handelsregister zu entnehmen.

Über Gentlemen's Equity S.A.

Die Gentlemen's Equity SA ist eine multinationale Investmentholding mit Sitz in Lissabon, sie notiert an den Börsen Paris und ENX (ISIN: PTGVE1AE0009). Die Gesellschaft beteiligt sich an international tätigen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energie & Umwelt, Sport & Entertainment sowie im Luxury-Umfeld. Der Investitionsfokus ist auf Unternehmen gerichtet, die innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einer erfolgversprechenden Markteinführung stehen. http://www.gentlemensequity.com

Kontakt Gentlemen's Equity S.A. Av. da Liberdade N110 1269-046 Lissabon Tel. +351 213 404 620

Investor Relations Miguel Rocha de Moura E-Mail: ir@gentlemensequity.com

(Ende)

Aussender: Gentlemen's Equity S.A. Adresse: Avenida da Liberdade, N110, 1st, 1269-046 Lisboa Land: Portugal Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +351 214 682 470 E-Mail: info@gentlemensequity.com Website: www.gentlemensequity.com

ISIN(s): PTGVE1AE0009 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Euronext Paris

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1606212000130 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2020 05:00 ET (10:00 GMT)