HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Die Kasselaner verlagerten im Jahr 2021 ihren Schwerpunkt noch stärker auf Düngemittel und so dürfte die Gewinnentwicklung noch mehr vom Preis für Kali abhängig werden, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren sollten nicht zuviel erwarten, was das Absatzvolumen betrifft. Der Konzern werde wohl mittel- bis langfristig als Ertragsperle an Rang verlieren./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

