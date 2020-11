Oldenburg (ots) - Anmoderationsvorschlag: Ein Gesicht ohne Falten hat nicht gelebt. Da ist natürlich was dran. Es ist schließlich ganz normal, dass die Haut - nicht nur im Gesicht - mit der Zeit etwas schlaffer wird. Falten sind aber nicht nur ein Zeichen für natürliche Alterung. Falten sind auch ein Zeichen von Stress, von dem wir ihr ganz schön viel zumuten. Dass sie im Sommer in der Sonne schneller altert, ist weitestgehend bekannt. Aber auch im Winter steht sie sozusagen unter Dauerstress. Deshalb sollten wir gerade jetzt besonders gut zu ihr sein und ihr täglich eine kleine Portion Wellness gönnen. Helke Michael hat ein paar Tipps bei einem Experten eingeholt.Sprecherin: Kalte, teils frostige Temperaturen draußen, warme, oft zu trockene Heizungsluft drinnen - schon allein dadurch ist die Haut im Winter im Dauerstress. Dagegen hilft zunächst mal, ausreichend Wasser zu trinken.O-Ton 1 (Dr. Jörg Hüve, 14 Sek.): "Dann sollten Sie Ihrer Haut langes, heißes Duschen und ausgedehnte Wannenbäder ersparen. Verwenden Sie am besten rückfettende Seifen und Ölbäder. Und damit unterstützen Sie Ihre Haut, ihre schützende Fettschicht aufzubauen, die sie vorm Austrocknen schützt."Sprecherin: Erklärt der Ernährungsexperte Dr. Jörg Hüve. Dass ausgewogene Ernährung im Winter oft zusätzlich zu kurz kommt, stresst die Haut noch mehr. Zu viele freie Radikale sind unterwegs, die dringend Antioxidantien als Gegenspieler brauchen. Lieferanten gibt es reichlich.O-Ton 2 (Dr. Jörg Hüve, 18 Sek.): "Blaubeeren zum Beispiel, Nüsse, Brokkoli, Zitrusfrüchte und die zu den Superfoods gehörende Avocado. Sie alle sind reich an Antioxidantien, die der Körper braucht, um freie Radikale einzufangen. Und dann gibt es da noch eine ganz besondere Melone, eine spezielle Unterart der Cantaloupe-Melone."Sprecherin: Ein Melonenbauer aus der Provence hat sie eher zufällig entdeckt. Nach der Ernte sah sie noch lange aus wie frisch vom Feld, während andere Melonen schon längst zerfallen waren.O-Ton 3 (Dr. Jörg Hüve, 21 Sek.): "Ihr Geheimnis ist eine ungewöhnlich hohe Konzentration eines der wichtigsten antioxidativen Enzyme, das auch für den menschlichen Stoffwechsel eine entscheidende Rolle spielt: Die Superoxid Dismutase - kurz SOD. Es schützt die Haut vor Schäden durch Umwelteinflüsse wie zum Beispiel auch UV-Strahlen. Die Wirksamkeit ist auch wissenschaftlich belegt."Sprecherin: Allerdings wächst diese Melone nur in einem einzigen Tal in Südfrankreich. Wissenschaftlern ist es aber gelungen, dieses SOD zu extrahieren und uns in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zugänglich zu machen.O-Ton 4 (Dr. Jörg Hüve, 36 Sek.): "Dem Familienunternehmen Dr. Loges hat dieser Wow-Effekt dieses Melonenenzyms aber noch nicht ausgereicht. Sie haben daraus eine komplexe WellAging Kur gemacht, indem sie hochwertige Phyto-Ceramide aus Weizen zugesetzt haben, die die Haut sichtbar glätten und auch die Feuchtigkeit, Elastizität und auch Dichte der Haut verbessern. Hinzu kommt veganes Hyaluron, reines Astaxanthin sowie hautaktive Natur- und MikroNährstoffe. Das klinisch getestete Präparat heißt DermatoLoges WellAging und ist in der Apotheke erhältlich. Damit können Sie das ganze Jahr Ihrer Haut helfen."Abmoderationsvorschlag: Man kann also eine ganze Menge tun, damit gestresste Haut nicht schneller altert als man selbst. Wenn Sie noch mehr über das Geheimnis der Cantaloupe-Melone aus Südfrankreich wissen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.dermatologes.de (http://www.dermatologes.de). Vielleicht ist diese kleine Wellness-Kur ja auch noch eine Idee für unterm Weihnachtsbaum.Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/4772337