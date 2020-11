Die Corona Pandemie hält an, mittlerweile mehr als 8 Monate. Eine lange Zeit und doch haben wir in bestimmten Teilen nicht dazu gelernt bzw. keine Gelder investiert, um aus den anfänglichen Schwierigkeiten zu reagieren. Ich möchte mit diesem Artikel auf eine aus meiner Sicht nicht hinnehmbare Situation aufmerksam machen.Das Krankenhaus - die aktuelle Hölle auf Erden?Menschen sind nicht gerne in Krankenhäuser, das ist logisch und nachvollziehbar. Gesundheit ist nicht umsonst das höchste Gut, was einem Menschen wiederfahren kann. Doch was ist, wenn man es nicht verhindern kann? Ein Unfall oder eine plötzliche Krankheit (nicht Corona)? Dann haben wir keine Wahl und müssen ins Krankenhaus. Ein Ort, an dem man gesundwerden soll - so die Theorie. Gerade zur aktuellen Zeit möchte jedoch keiner ins Krankenhaus, weil man durch besondere Vorsichtmaßnahmen nahezu eingepfercht wird. Besucher sind nicht erwünscht und die Krankenschwestern / - pfleger sind aufgrund der personellen Engpässe mit vielen überfordert. Gut wenn man sich selbst zu helfen weiß, doch genau da möchte ich mit meinem Artikel den Finger in die Wunde legen.

