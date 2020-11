Die BENO Holding AG hat die Refinanzierung ihrer im April 2021 fälligen Wandelanleihe (ISIN DE000 A11QP9 1) mit einem Volumen von 10 Mio. EUR frühzeitig in trockenen Tüchern. Das freiwillige Umtauschangebot für die Inhaber des Wandlers 2014/2021 lief am 20.11. aus. Wie der Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte mitteilte, wurden zur (vorzeitigen) Wandlung in Aktien 1,8 Mio. ...

